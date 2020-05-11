لاعب سابق في تشيلسي: مورينيو هدد بطرد لاعب في الفريق لسبب غريب

كشف لاعب سابق في تشيلسي أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هدد بطرد لاعب في الفريق، بسبب مباراة ودية في استعدادات الموسم.
جوردان هوتون لاعب نشأ في تشيلسي وتدرج في الفئات السنية للفريق، لكن كحال الكثيرين انتهى به الأمر خارج النادي وتحديدا في إم كي دونز.
ويزعم لاعب تشيلسي السابق أن مورينيو هدد لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بطرده من النادي بعد أداء سلبي في الشوط الأول من مباراة ودية استعدادا لموسم 2014-2015.
هوتون قال: "لعبنا ضد ويمبلدون استعدادا للموسم الجديد، أتذكر مورينيو وقتها قام بمهاجمة ماتيتش بكل عنف، وهدد بطرده من النادي بين شوطي المباراة، لقد كانت هذه فكرة بسيطة عن الفريق الأول".
وأقيل مورينيو من تشيلسي في موسم 2105-2016 بعد تراجع النتائج، ثم تولى بعدها تدريب مانشستر يونايد، وقام بانتداب ماتيتش من تشيلسي، وما زال الصربي يلعب مع الشياطين الحمر حتى الآن.