مينسك تبحث مع موسكو تعديل شروط القرض الروسي لبناء محطة للطاقة النووية

أعلن نائب وزير الطاقة البيلاروسي ميخائيل ميخاديوك أن بلاده تبحث مع روسيا حاليًا تعديل شروط القرض الروسي لبناء محطة للطاقة النووية في بيلاروس (روسيا البيضاء)، مشيرا إلى وجود تفهم من الجانب الروسي لهذا الموضوع.

وقال ميخاديوك - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - "فيما يتعلق بتأجيل مواعيد إطلاق وحدات الطاقة الأولى والثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء، فإن العمل يجري حاليًا مع الجانب الروسي لتعديل شروط اتفاقية القرض، من حيث فترات استلام الأموال وتمديد سداد القرض وشروط نسبة الفائدة".

وأضاف "هناك تفهم من الجانب الروسي، لكن الوثائق لم توقع بعد، وهي في مرحلة الموافقة النهائية واجتياز الإجراءات الداخلية من طرفنا ومن الطرف الروسي".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده يمكن أن تفرض غرامات كبيرة على روسيا لتأخيرها في تشغيل هذه المحطة النووية، وذلك في حال لم تقبل موسكو اقتراحات مينسك بتخفيض نسبة القرض إلى حوالي 3 بالمئة وتأجيل تسديده من سنتين إلى خمس سنوات.

يُذكر أن المحطة النووية البيلاروسية، التي يتم بناؤها بمساعدة روسيا بمقاطعة جرودنو، تقع على مسافة حوالي 50 كيلومترًا من عاصمة ليتوانيا المجاورة، وتتألف المحطة من وحدتي طاقة (في في أي أر-1200) تصل طاقتها الإجمالية حتى 2400 ميجاوات، وتم اختيار مشروع (أ أي سي-2006) لبنائها، وهو المشروع الروسي النموذجي للجيل الجديد من المحطة النووية (+3) مع تحسين في مؤشراتها الفنية والاقتصادية، ووفق أحدث المعايير الاقتصادية -التقنية، التي تضمن معايير السلامة والمتطلبات البيئية والتشريعات الصحية والنظافة، وكان من المخطط أن توضع الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية موضع التنفيذ في عام 2019 والثانية في عام 2020.



