15 مايو.. أوراسكوم للتنمية تعلن إعادة فتح فنادقها في الجونة

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إعادة فتح فنادقها تدريجيًا في الجونة بدءًا من 15 مايو 2020.





وأضافت الشركة أنه سيتم فتح جميع فنادق الجونة بحلول 21 مايو 2020، كما سيتم فتح أبواب فنادق طابا هايتس اعتبارًا من 21 مايو 2020.





وأشارت الشركة في بيان، الاثنين، إلى إعلان الحكومة رسميًا بإعادة فتح الفنادق والمنتجعات اعتبارًا من 15 مايو الجاري أمام السياحة الداخلية.





وأوضحت الشركة أنه سيكون عدد النزلاء وفقًا للضوابط العامة لمنظمة الصحة العالمية والتدابير الطبية اللازمة لضمان جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم.





وقال عبدالحميد أبويوسف، العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر : “لقد تم استغلال وقت التعليق المؤقت لتشغيل الفنادق لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة، لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية وتدريب الموظفين عليها، والتي تضمن حرص واستمرار الفنادق في توفير الإقامة الآمنة للنزلاء والعاملين.





وأضاف أبويوسف: أنه نظرًا لأن السفر الدولي من وإلى مصر لا يزال معلقًا، من المتوقع زيادة الإشغال في الجونة من السوق الداخلي أكثر من المعتاد”.



