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اقتصاد

15 مايو.. أوراسكوم للتنمية تعلن إعادة فتح فنادقها في الجونة

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:29 م
فنادق الجونة
فنادق الجونة
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إعادة فتح فنادقها تدريجيًا في الجونة بدءًا من 15 مايو 2020. 

وأضافت الشركة أنه سيتم فتح جميع فنادق الجونة بحلول 21 مايو 2020، كما سيتم فتح أبواب فنادق طابا هايتس اعتبارًا من 21 مايو 2020.

وأشارت الشركة في بيان، الاثنين، إلى إعلان الحكومة رسميًا بإعادة فتح الفنادق والمنتجعات اعتبارًا من 15 مايو الجاري أمام السياحة الداخلية.

وأوضحت الشركة أنه سيكون عدد النزلاء وفقًا للضوابط العامة لمنظمة الصحة العالمية والتدابير الطبية اللازمة لضمان جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم.

وقال عبدالحميد أبويوسف، العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: “لقد تم استغلال وقت التعليق المؤقت لتشغيل الفنادق لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة، لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية وتدريب الموظفين عليها، والتي تضمن حرص واستمرار الفنادق في توفير الإقامة الآمنة للنزلاء والعاملين.

وأضاف أبويوسف: أنه نظرًا لأن السفر الدولي من وإلى مصر لا يزال معلقًا، من المتوقع زيادة الإشغال في الجونة من السوق الداخلي أكثر من المعتاد”.

 واشار الي قيام المجموعة بوضع تسهيلات على شروط وأحكام حجز الغرف الفندقية، مما ساعد في الحفاظ على مستويات الطلب اللائقة على المدى القصير.
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