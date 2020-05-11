المراكز البحثية درع التعليم العالي في مواجهة كورونا.. تطهير الأماكن العامة والعمل على إيجاد لقاح.. واستقبال مئات الابتكارات في تحد للفيروس

البحث العلمي تساهم في تطهير المنشآت العامة من كورونا

القومي للبحوث يعمل على إيجاد لقاح لكورونا

البحث العلمي: سنتبني الأفكار الابتكارية ونقدم جوائز للفائزين بمنح الأكاديمية

عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم الجهود البحثية التي تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سواء التابعة لوزارة البحث العلمى أو التابعة للجامعات المصرية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت على تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم، من أجل إتاحة مُناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة هذه الأزمة.

وفي ذلك السياق أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لكافة علماء وباحثى مصر الذين لا يبخلون بجهودهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لجهود منظومة البحث العلمي.

وبذلت المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، مجهودات فريدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث عملت الوزارة علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم.









اقرأ ايضا:

البحث العلمي تعلن خدمة جديدة للرد على الأسئلة الخاصة بالملكية الفكرية

شروط الالتحاق بالدورة السابعة لمنح أكاديمية البحث العلمي





- المعهد القومي للبحوث:

فقد أكد الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، أن المركز يعمل بكافة جهوده من أجل إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد وليس هناك ما يعيقهم للوصول لكن ما لا يسعفهم هو الوقت فيحتاج العالم للوصول إلي اللقاح في أقرب وقت لتفادي زيادة الخسائر عالميا، مشيرا إلى أن اللقاح يحتاج إلى وقت للتأكد من فاعليته.





وأشار إلى أن جميع الباحثين في المركز يعملون في جميع الاتجاهات للوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، موضحا أنه ليس هناك موعد محدد يمكن القول إنه سيتم الانتهاء من اللقاح به لكن من المؤكد عند الاستعداد لطرح العلاج سيتم الإعلان للجميع.

واضاف أن العالم باجهزته البحثية وعلمائه يعمل بشكل منفرد للوصول إلى اللقاح، من بينها المركز القومي للبحوث داخل مصر، موضحا أنه بالرغم من المركز يتواصل مع جميع المراكز البحثية حول العالم، إلا أنه يعمل حاليا من أجل أبناء مصر دون دعم خارجي للوصول إلى لقاح يعالج شعبها.

واستكمل: " المركز كان له إنجاز هام في إيجاد لقاح لعلاج إنفلونزا الطيور وغيره من القاحات الخاصة بعلاج الفيروسات والتي كان لها أثر كبير في الحد من انتشار الفيروسات، ومنها ما يباع في الأسواق حاليا، كما كان له دور هام في حل أزمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سبق وأن ظهرت في السعودية عام 2012".

وأشار أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، إلى أن المركز دائما يسير وفق الأحداث، بل والباحثون فيه سباقون من أجل وجود لقاح لأي فيروس جديد فقد بدأوا العمل بمجرد ظهور كورونا في إيجاد لقاح لعلاجه.

وقد حرص المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم على توضيح الأمور حول إجراءات المركز لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات، وأيضا مركز تميز علمى خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وله خبرة سابقة في إنتاج لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور.

وأوضح المركز القومى للبحوث، أنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، تم تشكيل فرق عمل منها فريق برئاسة الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، ويعكف هذا الفريق الآن على أبحاثه لإنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد ولم يصدر عن هذا الفريق أي تصريحات تخص المدة الزمنية التي يستغرقها إنتاج هذا الفاكسين.

وأشار المركز القومى للبحوث، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات، منها توفير حقيبة تحتوى على كتيب للتوعية وكيفية الوقاية وكمامة طبية وبعض المطهرات.





- أكاديمية البحث العلمي:

قدمت أكاديمية البحث العلمي على مدار الفترة الماضية دور داعم كبير للباحثين في مواجهة كورونا والمؤسسات البحثية والمستشفيات الجامعية ، حيث ساعدت على توفير المواد المعقمة من خلال تفعيل بروتوكولات هامة مع المعهد القومي للبحوث البترولية مبادرات طبق فكرتك وبنك الابتكار المصري.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية بذلت جهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا مؤخرا، حيث أطلقت العديد من المنح الاستثنائية والمسابقات.

وأضاف أن الأكاديمية استقبلت كم هائل من الأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق ضمن المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك والتي قدرت قيمة جوائزها، بمبلغ 30 مليون جنيه حيث وصلت الأفكار المقدمة لها 320 مقترحًا.

وأشار إلى أن وصل عدد الابتكارات والمقترحات المقدمة لمسابقة بنك الابتكار المصري لـ 127 مقترحا ضمن التحديين الذين تم اطلاقهما وحصل الفائزين بهم على جوائز مالية.

وكان قد أشار إلى أن الأكاديمية توجه كل جهودها من أجل تأهيل الكوادر العلمية الشابة من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. والمنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022،.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الذى تنظمه الأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سيعقد هذا العام افتراضيا، في شهر أكتوبر ومن المتوقع أن تقل تكلفة المعرض 50% عن العام الماضى مع إتاحة فرص للمشاركة ضعف العام الماضى.

عملت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، على دعم الجهود البحثية التى تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سواء التابعة لوزارة البحث العلمى أو التابعة للجامعات المصرية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت على تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم، من أجل إتاحة مُناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة هذه الأزمة.

وفي ذلك السياق أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لكافة علماء وباحثى مصر الذين لا يبخلون بجهودهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لجهود منظومة البحث العلمي.

وبذلت المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، مجهودات فريدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث عملت الوزارة علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم.

-أكاديمية البحث العلمي:

قدمت أكاديمية البحث العلمي على مدار الفترة الماضية دور داعم كبير للباحثين في مواجهة كورونا والمؤسسات البحثية والمستشفيات الجامعية ، حيث ساعدت على توفير المواد المعقمة من خلال تفعيل بروتوكولات هامة مع المعهد القومي للبحوث البترولية مبادرات طبق فكرتك وبنك الابتكار المصري.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية بذلت جهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا مؤخرا، حيث اطلقت العديد من المنح الاستثنائية والمسابقات.

وأضاف أن الأكاديمية استقبلت كم هائل من الافكار والابتكارات القابلة للتطبيق ضمن المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك والتي قدرت قيمة جوائزها ، بمبلغ 30 مليون جنيه حيث وصلت الافكار المقدمة لها 320 مقترحًا.

وأشار إلى أن وصل عدد الابتكارات والمقترحات المقدمة لمسابقة بنك الابتكار المصري لـ 127 مقترحا ضمن التحديين اللذين تم إطلاقهما وحصل الفائزون بهما على جوائز مالية.

وكان قد أشار إلى أن الأكاديمية توجه كل جهودها من أجل تأهيل الكوادر العلمية الشابة من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكاروالمنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022،.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الذى تنظمه الأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سيعقد هذا العام افتراضيا، في شهر أكتوبر ومن المتوقع أن تقل تكلفة المعرض 50% عن العام الماضى مع إتاحة فرص للمشاركة ضعف العام الماضى.