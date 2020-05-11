كيف نستغل رمضان والحظر لتغيير أنفسنا وسلوكياتنا؟..خبير تطوير ذات تجيب..فيديو

قالت الدكتورة سوسن الشلاح، خبيرة تطوير رأس المال البشرى، إن الانسان الايجابى هو الذي يخلق من المحنة منحة، لافتة إلى أنه يجب العمل على العودة من الحياة الوهمية للحياة الذاتية، والتفكر ومعرفة امكانياتنا وذاتنا خلال شهر رمضان الكريم.





وأضافت سوسن الشلاح، خلال حديثها ببرنامج "" ست الستات" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه يجب ان نستغل شهر رمضان وفرض الحظر لكى نغير أنفسنا وسلوكياتنا، مشيرًا إلى أن التعرف على قدراتنا وتطويرها، من خلال القراءة والتدبر.





وتابع أن العقل به 100 مليار خلية يجب ان نستفاد منها واستثمار قدراتنا العقلية فى وقت الحظر وفى شهر رمضان، وأن الذات الحقيقية بها قدرات لا يمكن ادراكها.





ولفتت إلى أن التأمل يجب أن يكون من خلال الصلاة لكى نصل للراحة النفسية والتعرف على ذاتنا وتطوير سلوكياتنا.





وأوضحت أن شهر رمضان هو الفرصة للهدوء والتأمل والوصول للذات الحقيقية، لأن الإنسان لا يستطيع ان يطور من نفسه إلا إذا كان واثقًا من نفسه.