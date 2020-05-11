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محافظات

توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية لأسر شارع سيدي حبيب في المنيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:50 م
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية
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ايمن رياض

أعلنت محافظة المنيا اليوم، عن توفير سبل الدعم لجميع الأسر بشارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، والذين تم وضعهم تحت الحجر الصحي، حيث وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم عددا من كراتين السلع الغذائية واللحوم والمساعدات العينية والتي سيتم توفيرها بصفة مستمرة خلال فترة الحجر الصحي، في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي بالشارع، والذي سيستمر لمده 14 يومًا، ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 

والتقي المحافظ، بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تقدم سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مشيرًا الي ان سلامة وأمان المواطنين من أولي الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام.

 

 وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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