AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

في ظل انتشار كورونا.. فرامل السيارة تتلف لتوقفها لفترة

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:03 م
فرامل السيارة
فرامل السيارة
Advertisements
اشرف عطية
بعد انتشار وباء كورونا في العالم و فرض حظر التجول في البلاد فبالطبع تقل حركة السيارات في الشارع و اغلب العاملين يعملون من المنزل مما يجعل السيارة تتوقف عن الحركة لفترات طويلة قد تصل الي شهر و هذا بالطبع يؤدي الي حدوث مشاكل في السيارة و بالأخص الفرامل و البطارية و المحرك .

وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض المشاكل التي تصيب السيارة بعد ركنها لفترات طويلة لنستطيع التعامل معها او اجتنابها قدر المستطاع لنحافظ علي سياراتنا اطول فترة ممكنة.


توقف السيارة لفترة طويلة يصيب الفرامل بالصدا مما يعيق عمل الفرامل ويزيد من مسافة الفرملة و يتلف التيل مما يجعله لا يستطيع إحكام قبضته علي الطنابير مما يعرض حياتك للخطر. 

بعد قيادة سيارتك لأول مرة بعد ركنها لفترة طويلة تجنب الاسراع بها عند القيادة خصوصا اول 20 كيلو مترا فيجب عليك قيادتها بهدوء و يجب عليك الضغط علي الفرامل بشكل متقطع لتقوم بإزالة طبقة الصدأ الموجودة علي الطنابير لتعمل الفرامل بالشكل المطلوب.

ليست الفرامل الوحيدة التي تصيبها المشاكل فحسب، بل المحرك ايضا لذا يجب عليك تغيير الزيت عند توقف السيارة لفترات طويلة ويجب عليك ان تقوم بالكشف عليه قبل القيادة لبيان درجة لزوجته.


ومن الاشياء التي يجب الانتباه لها ايضا بعد معاودة تشغيل السيارة ضغط الهواء داخل الاطارات ويجب عليك تشغيل السيارة مرة اسبوعيا لتتجنب تلفها ويجب عليك ملء خزان الوقود لآخره لتفادي الرطوبة داخل التانك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر غسيل سيارتك لهذه الأسباب

أسباب اهتزاز السيارة عند استخدام الفرامل

أسباب رعشة السيارة على السرعات العالية

مشاكل في سيارتك تهدد حياتك.. إليك كيفية حلها

6 خطوات حافظ بها على سيارتك من الأعطال أيام الحظر

خرافات وحقائق حول زيت الفرامل

ترشيحاتنا

300 ألف اختبار يوميًا.. بوتين: السيطرة على كورونا قريبًا

رغم كورونا والانفصال عن العائلة المالكة.. هاري وميجان يصران على عيش حياة ملكية

تصريحات جريئة لـ حمو بيكا في برنامج رامز جلال

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2020.. اعرف رقمك الآن

علا رشدى توجه رسالة مؤثرة إلى سبعبع.. شاهد

طالبات أولى ثانوي يصرخن عبر فيسبوك: إجابات الرياضيات فين..هنسقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى

رغم كورونا والانفصال عن العائلة المالكة.. هاري وميجان يصران على عيش حياة ملكية

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور