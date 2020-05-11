في ظل انتشار كورونا.. فرامل السيارة تتلف لتوقفها لفترة

توقف السيارة لفترة طويلة يصيب الفرامل بالصدا مما يعيق عمل الفرامل ويزيد من مسافة الفرملة و يتلف التيل مما يجعله لا يستطيع إحكام قبضته علي الطنابير مما يعرض حياتك للخطر.



بعد قيادة سيارتك لأول مرة بعد ركنها لفترة طويلة تجنب الاسراع بها عند القيادة خصوصا اول 20 كيلو مترا فيجب عليك قيادتها بهدوء و يجب عليك الضغط علي الفرامل بشكل متقطع لتقوم بإزالة طبقة الصدأ الموجودة علي الطنابير لتعمل الفرامل بالشكل المطلوب.

ليست الفرامل الوحيدة التي تصيبها المشاكل فحسب، بل المحرك ايضا لذا يجب عليك تغيير الزيت عند توقف السيارة لفترات طويلة ويجب عليك ان تقوم بالكشف عليه قبل القيادة لبيان درجة لزوجته.





ومن الاشياء التي يجب الانتباه لها ايضا بعد معاودة تشغيل السيارة ضغط الهواء داخل الاطارات ويجب عليك تشغيل السيارة مرة اسبوعيا لتتجنب تلفها ويجب عليك ملء خزان الوقود لآخره لتفادي الرطوبة داخل التانك.

