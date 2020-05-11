سكان شبرا يشكون من الزحام الشديد أمام السنترال

بعث القارئ مسعود سعيد المقيم في شارع الخمراوية بشارع شبرا، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من زحام شديد فى سنترال شبرا وفرع شركة وي، مما يسبب خطورة من انتشار العدوى بفيروس كورونا.









وقال سعيد في شكواه: نحن سكان شارع شبرا نعاني من ازدحام شديد أمام سنترال شبرا وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الزحام من المواطنين المترددين علي السنترال من استخدام كمامات وجوانتيات مما يساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا ويرجع السبب إلى ذلك هو فتح الفرع متأخرا يوميا مما يتسبب في زحام شديد أمام المكتب .





وطالب المسؤلين بالشركة المصرية للاتصالات بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.





يقدم موقع صدى البلد خدمة لقرائه لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.