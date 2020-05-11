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محافظات

بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الوحدة البيطرية بقطور.. صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:01 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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أحمد على

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الوحدة البيطرية بقطور، والتي تقام على مساحة 910 أمتار مربعة بتكلفة قدرها مليون و200 ألف جنيه.


كما حضر الافتتاح الدكتور كمال أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور محمد أبو فريخة مدير إدارة الطب البيطري، ونواب البرلمان عن دائرة قطور خالد مصباح وفؤاد حسب الله وحمادة القسط.


وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الوحدة تخدم مدينة قطور وعدد من القرى والعزب التابعة لها بواقع 18 قرية وعزبة وتقوم بمعالجة ومتابعة 11 ألفا و288 حيوانا مع التغيير في الأعداد للذبح وكذا حالات الولادة والشراء.

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وكان  الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية  شدد فى تعليماته ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير كل السلع الغذائية والتموينية لرعاية جميع الأسر والعائلات الأكثر احتياجا، فضلا عن التأكد من توافر الحملات اللازمة لفحص جميع المخالطين والتى تقدر أعدادهم بنحو 1500 مخالط.


وأشار محافظ الغربية إلى أخذ جميع المسحات والفحوصات الطبية للتأكد من إصابتهم من عدمه ونقل حالات الإصابة الإيجابية من مستشفيات الصدر والحميات إلى مستشفيات الحجر الصحي بمركزي كفر الزيات وسبرباي بطنطا.

بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الوحدة البيطرية بقطور.. صور
بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الوحدة البيطرية بقطور.. صور
بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الوحدة البيطرية بقطور.. صور
بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. محافظ الغربية ونائبه يفتتحان الوحدة البيطرية بقطور.. صور
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