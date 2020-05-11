3 أشهر قابلة للتجديد.. تأجيل سداد ضريبة العقارات المبنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على أربعة قوانين نشرتها الجريدة الرسمية، حيث تشمل هذه القوانين تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وقانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.



ويعتبر قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" كوفيد -19" من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس السيسى، نظرا لارتباطها بالأزمة التى تمر بها مصر والتى تتمثل فى انتشار فيروس كورونا.





وجاءت المادة الأولى من القانون كالتالى: «يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى كاملة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 التى يحددها مجلس الوزراء".



