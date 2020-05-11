المصريون جدعان.. مسيحى يتبرع لإفطار صائم بـ«ورطة إنسانية».. فيديو

تناولت الحلقة السابعة عشر من برنامج « ورطة إنسانية »، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، موقف انسانى لأم واولادها يوزعون وجبات إفطار جاهزة على المواطنين وقت الإفطار، تحت عنوان " تخيل لو ماشي في الشارع لقيت أسرة بتوزع فطار رمضان على المحتاج".





وعرضت الأم على المواطنين الاشتراك معها فى فكرة مشروعها لتوصيل الوجبات للمحتاجين، نظرًا لعدم إقامة موائد رحمن هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت الأم للمواطنين " ان الفكرة جاءت لها بسبب عدم وجود موائد رحمن لهذا العام"، مؤكدة أن من يحب الاشتراك معها فإن سعر الوجبة الواحدة 35 جنيها فقط.





وجاءت ردود أفعال المواطنين مختلفة وتكشف شهامة المصريين ، وشارك عدد كبير من المواطنين في التبرع بسعر عدد كبير من الوجبات، مؤكدين أن "ربنا موجود ومابينساش حد، ولازم كلنا نساعد بعض".





وقال أحد المتبرعين: " أنا أصلًا مسيحى، بس اتغربت كتير وفاهم يعنى ايه الواحد ما يكونش معاه ياكل، وعشان كده اتبرعت وهتبرع بثمن وجبة لأى حد محتاج".



