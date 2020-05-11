إحنا ماشين بالستر.. أستاذ مناعة يطالب بفرض حظر كلي أسبوعين

قال طارق غيث، أستاذ الحساسية والمناعة، إن التهاون وعدم الالتزام في اتباع التعليمات الهامة للوقاية من كورونا سيكون عواقبه وخيمة، وسيمثل عبئا على الدولة المصرية فيما بعد.

وتابع طارق غيث، خلال مداخلة هاتفية مذاعة على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من الأفضل فرض حظر كامل لمدة أسبوعين حتى يستشعر المواطنون حجم الخطر الذي نواجهه من زيادة عدد المصابين بالفيروس.

وأضاف غيث، أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، معقبًا: "الناس بتقول احنا ماشين بستر ربنا"، مناشدًا الإعلام بالعمل على رفع وزيادة وعي المواطنين بخطورة الأزمة.

وشدد على أن تقوية المناعة للحد من الإصابة بعدوى كورونا يكون بتناول الغذاء السليم، الذي يحتوي على خضروات وفاكهة وكربوهيدات وغيره، ولا يوجد شيء بعينه يساهم في رفع المناعة.

وأكد على ضرورة التباعد بين المواطنين لانها الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب غسل الأيدي جيدًا بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.