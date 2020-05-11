بوتين يقدم مساعدات مالية وبنكية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة





وأكد بوتين، خلال كلمة له، اليوم الأثنين، أن هناك مايقرب من 4 ملايين موظف يتم تقديم الدعم لهم من قبل الدولة، منذ بداية أزمة كورونا وحتي الأن .





وأوضح بوتين أن هذه المساعدات ستساعد في عملها وتفتح الباب أمامها للأقتراض، وذلك بدء من أول حزيران لدعم الوضع المادي للشركات.





وأشار بوتين إلي أن هذه المساعدات ستساهم في الحفاظ علي مايقرب من 7 ملايين فرصة عمل، إلي جانب دعم الوضع المالي الروسي.





وتابع: أن الشركات التي ستحافظ علي 80 % من عمالها وموظفيها، سوف تسدد 80% فقط من قيمة القرض، كأحد وسائل مساعدة الشركات في الإنتعاش الإقتصادي مرة أخرى.

قال الرئيس الروسي بوتين، إن دولته اتخذت قرار لتقديم المساعدات علي المستوي الفيدرالي للمساهمة في الحفاظ على عدد العاملين والموظفين في الشركات الروسية.