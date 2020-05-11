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أخبار البلد

تبدأ الأربعاء ..رحلات طيران استثنائية للمصريين العالقين بالإمارات

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا  من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين،  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي  لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات ، حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية  للمواطنين المصريين العالقين بالدولة، الذي سجلوا بياناتهم والرغبين في تسجلها من حاملي التأشيرات، وكذلك حاملي الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.

وأضافت في تقريرها أن السفارة  بأبوظبي سوف تقوم بالتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءًا من 13 مايو الجاري .
وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة أربعة عشر يوما تحت اشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية علي نفقة الدولة .
وأشارت إلي أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد  فنادق مدينة مرسي علم علي نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم.
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