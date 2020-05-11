نواب لجنة الإسكان يطالبون بالقضاء على الأسواق العشوائية

شهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عماد سعد حموده، مطالبات من أعضاء اللجنة بضرورة وضع خطط عاجلة لإنشاء أسواق متعمدة علي أسس سليمة، والقضاء علي الأسواق العشوائية.





وطالب النائب محمد إسماعيل أمين سر اللجنة باهمية تنسيق صندوق تطوير العشوائيات مع الإدارة المحليه لوضع خطط عاجلة لانشاء إشكالية الأسواق العشوائية تماما والاتجاه نحو انشاء أسواق مخططه علي أسس سليمة. وشدد اسماعيل علي أهمية ايفاد اللجنة بيانات واضحه عن تطوير الشوارع في المحافظات.





وأكد أمين سر لجنة الإسكان على ضرورة الاهتمام بالصرف على مستوى المحافظات ورفع كفاءته لمنع تكرار إشكاليات السيول والأمطار، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية قائلا: "ماحصلش كدا يبقي احنا بنهرج .. لابد من رفع كفاءة الحياة لدى الناس من خلال الدراسة والتطوير".





من جانبه شدد النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة علي أهمية التنسيق التام بين الصندوق والمحليات، مشيرا إلي أن التنسيق والدراسة المتأنية أمر هام، ولابد من عقد اجتماع للجنة لبحث هذا الأمر، بقوله : " تطوير العشوائيات يساوي رفع كفاءة الحياة".