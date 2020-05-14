الشيخ محمد عبد العزيز كرمه الرئيس السيسى باعتباره من رموز العمل الخيرى بأسوان.. تعرف عليه

يعد الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، من الأسماء التى ستظل دائمًا راسخة فى قلوب الناس لما سجله من أعمال خالدة فى خدمة المجتمع الأسواني والعمل الخيرى والإنسانى.



"صدى البلد" يلقي الضوء على أحد الشخصيات الدينة البارزة من أبناء محافظة أسوان، والذى يعتبر نموذجًا مشرفًا فى العمل الاجتماعى وأحد رموز المجتمع الأسوانى لفكرة المستنير والوسطى.





إنه الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذى يعتبر مثالا مشرفا يحتذى به فى أدائه لعمله التنفيذى ومسئولياته كعالم دين، علاوة على عطائه اللامحدود ودوره البناء فى أعمال الخير وله بصماته الواضحة فى العديد من المشروعات التى تصب لصالح المجتمع المحلى.





وكان للشيخ محمد عبد العزيز العديد من الإسهامات فى مجال الدعوة والتوعية لصحيح الدين الإسلامى، بالإضافة إلى جهوده المتميزة فى المصالحات ورأب الصدع بين المتخاصمين لإرساء دعائم السلم الاجتماعى بين أهالى المحافظة.





كما يمثل الشيخ محمد عبد العزيز نموذجا فى تواضعه الجم وغزارة علمه الدينى والدنيوى وحرصه على إعلاء الصالح العام لخدمة مجتمعه بعيدًا عن التعصب والتشدد والمغالاة فى جميع الأمور الدينية والمعيشية.





اقرأ أيضًا:

إحياء ليالي رمضان في أسوان على الطريقة الميرغنية.. أناشيد وابتهالات دينية تنير الساحة.. كرم الضيافة وحسن الاستقبال أبرز العادات.. وإفطار جماعي وذبائح للمريدين.. صور





وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم الشيخ محمد عبد العزيز، ابن أسوان والنوبة، وتسليمه "وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى"، فى احتفالية المولد النبوى الشريف فى ديسمبر عام 2016، وذلك تقديرًا لدوره في المصالحات والتوعية الدينية ومجهوداته في الدعوة داخل المجتمع الأسوانى فترة عمله كوكيل لأوقاف أسوان.







وقال الشيخ محمد عبد العزيز وقتذاك: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وعليه فإني أتقدم بالشكر للرئيس السيسي والذى كرمني وأدخل الفرحة ليس في قلبي فقط بل في قلوب الأسوانيين بمختلف انتماءاتهم وقبائلهم، فإدخال السرور على أهلي بأسوان هو أهم من حصولي على الوسام لأن حب الناس لي وتكريمهم المتواصل يمثل لي الوسام الحقيقي، وإني أطالب الجميع بالإخلاص في العمل فهو أهم أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، وعليهم أيضًا بحب الآخرين دون التفرقة فى كونه مسلما أو غير ذلك غني أو فقير فالحب للجميع يصل بك لمراتب عليا فى الدارين".





وبالتوازى مع ذلك، فإن الشيخ محمد عبد العزيز له باع طويل فى العمل الخيرى والإنسانى، وذلك من خلال ما تقدمه الطريقة "الميرغنية الختمية" فهو شيخ هذه الطريقة بالساحة المخصصة لهم بمطلع الشيخ هارون بمدينة أسوان .