وزير السياحة والآثار يتفقد العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر و طرق تجهيزها و الطاقم الطبي الموجود بها وذلك ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق البحر الأحمر باستقبال الزائرين المصريين بها بدءًا من منتصف مايو الجاري بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط و حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

قام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق و إجراءات تطهير الأمتعة و قياس درجات حرارة للضيوف و منطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.





استمع الوزير من مدير الفندق الي شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وإن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.