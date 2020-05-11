AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحيل معلول عن الأهلي وأبو جبل عن الزمالك.. عقوبة طارق حامد وإصابة النني بـ كورونا .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:02 م
علي معلول
علي معلول
Advertisements
عدسة نور المصري
كشف ملك موسى، مقدمة برنامج الكورة مع ملك على قناة اليوتيوب بموقع صدى البلد، تفاصيل أزمة طارق حامد مع مجلس إدارة نادي الزمالك بعد ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي.

وقالت ملك إن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة اتخذ قرارات جديدة بشأن الظهور إعلاميا، كذلك كشفت تفاصيل تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي وحقيقة رحيل محمد أبو جبل عن النادي، والصفقات الجديدة في صفوف النادي .. مزيد من التفاصيل >> من هنا 

وتطرقت ملك إلى واقعة أسامة نبيه والتصريحات الإعلامية التي أدلى بها عن تعمده ضياع الفرص أمام نادي الزمالك عندما كان لاعبا في المحلة، وقالت إن أسامة نبيه تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، غير أن نادي الزمالك رد على تصريحات أسامة نبيه، الذي خرج في فيديو على الفيس بوك ليوضح الغرض من تصريحاته .. شاهد الفيديو من >> هنا   

ومن أخبار الزمالك إلى الأهلي، حيث قالت ملك موسى إن الإدارة الحمراء وضعت ضوابط صارمة على الظهور الإعلامي للاعبين أو الإدلاء بتصريحات صحفية.

كما أوضحت أن علي معلول لاعب النادي الأهلي تلقى عروضا كبيرة للرحيل عن الأهلي، وكشفت ملك عن رد فعل اللاعب بالبقاء أو الرحيل .. من خلال >> هذا الرابط  

ومن أخبار المحترفين، تناولت ملك موسى قضية إصابة اللاعب المصري محمد النني بـ كورونا وتفاصيل الأزمة على لسان علاء نظمي وكيل أعماله، وكذلك حسم موعد عودته إلى آرسنال .. مزيد من التفاصيل من هنا    




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

أخبار الرياضة.. الزمالك في خطر.. خطة إيطالية لملاحقة كهربا.. موعد عودة الدوري.. وكرباج فايلر ..فيديو

أخبار الرياضة.. فايلر يستقر على رحيل 10 لاعبين من الأهلي أبرزهم صالح جمعة ووليد أزارو.. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد انتقاله لـ بيراميدز

أسامة نبيه: رد فعل حسام غالي أذهلني .. وتعاملي مع باسم مرسي لن يتغير.. فيديو

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

ترشيحاتنا

إلغاء الهبوط.. تطور مفاجئ في مصير الدوري الإنجليزي ورعب فى ليفربول

خضار رخيص الثمن يساعد فى علاج سرطان الثدى

الصيادلة تهاجم نقابة الأطباء بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحيل معلول عن الأهلي وأبو جبل عن الزمالك.. عقوبة طارق حامد وإصابة النني بـ كورونا .. فيديو

قرار عاجل من النيابة بشأن 24 شخصا أقاموا مباراة كرة قدم في الهرم

في عيد ميلاد جيهان نصر.. قصة تعرفها على الملياردير السعودي

AdvertisementS

سيناريو جديد لإنقاذ الدوري الممتاز من الإلغاء .. تعرف عليه

صور وفيديوهات تعدٍ بالضرب| كهربا يقدم لـ فيفا أدلة جديدة في قضيته ضد الزمالك

هاكرز أمريكي يخترق قناة مرتضى منصور علي اليوتيوب

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحيل معلول عن الأهلي وأبو جبل عن الزمالك.. عقوبة طارق حامد وإصابة النني بـ كورونا .. فيديو

تطور مفاجئ فى انتقال أسامة جلال نجم إنبي إلى الأهلي

بعد خسارة الفيفا والجبلاية .. الأهلي يطارد عبدالله السعيد من جديد

إلغاء الهبوط.. تطور مفاجئ في مصير الدوري الإنجليزي ورعب فى ليفربول

الحكومة البريطانية تقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

عرش الكاف.. الحرب تشتعل بين أبو ريدة وأحمد أحمد قبل انتخابات 2021

أخبار الرياضة | سيناريو جديد لإنقاذ الدوري.. أدلة جديدة من كهربا لـ فيفا ضد الزمالك.. تطور مفاجئ في انتقال نجم إنبي للأهلي

نزيف فى المخ.. وفاة لاعب في الدوري الإيطالي أثناء التدريبات

اللاعب اللى يرحل بمزاجه يرجع بمزاجنا.. سعفان الصغير: قرار عودة محمد عواد في يد الجماهير وإدارة الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى