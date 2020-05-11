أخبار الرياضة.. تفاصيل رحيل معلول عن الأهلي وأبو جبل عن الزمالك.. عقوبة طارق حامد وإصابة النني بـ كورونا .. فيديو





وقالت ملك إن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة اتخذ قرارات جديدة بشأن الظهور إعلاميا، كذلك كشفت تفاصيل تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي وحقيقة رحيل محمد أبو جبل عن النادي، والصفقات الجديدة في صفوف النادي .. مزيد من التفاصيل >> من هنا





وتطرقت ملك إلى واقعة أسامة نبيه والتصريحات الإعلامية التي أدلى بها عن تعمده ضياع الفرص أمام نادي الزمالك عندما كان لاعبا في المحلة، وقالت إن أسامة نبيه تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، غير أن نادي الزمالك رد على تصريحات أسامة نبيه، الذي خرج في فيديو على الفيس بوك ليوضح الغرض من تصريحاته .. شاهد الفيديو من >> هنا





ومن أخبار الزمالك إلى الأهلي، حيث قالت ملك موسى إن الإدارة الحمراء وضعت ضوابط صارمة على الظهور الإعلامي للاعبين أو الإدلاء بتصريحات صحفية.





كما أوضحت أن علي معلول لاعب النادي الأهلي تلقى عروضا كبيرة للرحيل عن الأهلي، وكشفت ملك عن رد فعل اللاعب بالبقاء أو الرحيل .. من خلال >> هذا الرابط





ومن أخبار المحترفين، تناولت ملك موسى قضية إصابة اللاعب المصري محمد النني بـ كورونا وتفاصيل الأزمة على لسان علاء نظمي وكيل أعماله، وكذلك حسم موعد عودته إلى آرسنال .. مزيد من التفاصيل من هنا





كشف ملك موسى، مقدمة برنامج الكورة مع ملك على قناة اليوتيوب بموقع صدى البلد، تفاصيل أزمة طارق حامد مع مجلس إدارة نادي الزمالك بعد ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي.