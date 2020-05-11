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محافظات

توريد 76 ألفا و674 طن قمح بصوامع الغربية

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:24 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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أحمد على

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية عن توريد 76 ألف و674 طن و256 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع1805 طن و214 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 15 ألف و560 طن و729 كيلو .والبنك 2567طن و894كيلو


وأشار عبد الجواد إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 101 ألف و 766 فدانا.

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وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد .

كما أوضح أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 أفدنة .

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