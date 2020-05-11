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ديني

البحوث الإسلامية: الثبات على المبدأ خلق نبوي ينشر الفضيلة في المجتمع

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:07 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

تناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة "الثبات على المبدأ" في القول والعمل، والذي يتزامن مع ذكرى غزوة بدر الكبرى وما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من نموذج عظيم في ثباته على الحق، مشيرًا إلى أنه من خلق الأنبياء وشيم المرسلين، فهو قربة من الله عزو جل، ولنا في رسل الله تبارك وتعالى خير شاهد على عظم هذا الخلق، فنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما حاولوا الفتك به بعدما حطم أصناهم، ظل ثابتًا على مبدأه علمًا بأن ذلك من الإيمان، ونجاه الله عز وجل من سوء فعلهم.

أضاف عيّاد أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير مثال على الثبات على المبدأ عندما عرضت عليه الدنيا بما فيها من مال وملك وجاه من قريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتًا على مبدأه الحق وقال لعمه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدًا.
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