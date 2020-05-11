بالأسماء.. أوقاف كفر الشيخ ترشح 3 أئمة لإدارة الدعوة الإلكترونية

كان وزير الأوقاف، قرر إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة ، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية ، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشئون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن .

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات ، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني.



