بالأسماء.. أوقاف كفر الشيخ ترشح 3 أئمة لإدارة الدعوة الإلكترونية

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، ترشيح مديرية الأوقاف 3 أئمة لإدارة الدعوة الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وتضمن ترشيح مديرية أوقاف كفر الشيخ، اختيار الشيخ شعيب صقر، مسئولًا عن إدارة الدعوة الإلكترونية، والشيخ محمد مصطفى محمد رضوان، ومصطفى عبد الله سعفان، عضوين.
كان وزير الأوقاف، قرر إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة ، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية ، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشئون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن .
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات ، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني.
ويأتي هذا في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل ، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد.
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