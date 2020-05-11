أخبار التوك شو.. موعد التوصل للقاح كورونا.. توقيت عودة السياحة الخارجية.. بوتين يعلن انتهاء فترة العطلة في روسيا من 12 مايو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، تفاصيل مهمة عن لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال إنه رغم عمر فيروس كورونا القصير والذي يصل إلى 4 أشهر فقط، فقد تم التوصل التركيبة الجينية للفيروس، وطرق انتقاله وانتشاره، ومعرفة آليات الحماية منه.
وقال الدكتور الخولي إن فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حقيقة أنه يضعف ويتلاشى مع الوقت مثل ماحدث مع غيره من الفيروسات الأخرى من نفس سلالته.
قال طارق غيث، أستاذ الحساسية والمناعة، إن التهاون وعدم الالتزام في اتباع التعليمات الهامة للوقاية من كورونا سيكون عواقبه وخيمة، وسيمثل عبئا على الدولة المصرية فيما بعد.
وتابع طارق غيث، خلال مداخلة هاتفية مذاعة على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من الأفضل فرض حظر كامل لمدة أسبوعين حتى يستشعر المواطنون حجم الخطر الذي نواجهه من زيادة عدد المصابين بالفيروس.
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه سيتم دفع مبلغ 10 آلاف لكل طفل من عمر 3 سنوات وحتى 16 عاما في إطار المساعدات المالية للعائلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه على الأسر جمع الوثائق لتأكيد ذلك.
وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان إجراءات حكومية لمساعدة المواطنين في ظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس، أنه لابد من اتخاذ تلك الإجراءات بدون أى تعقيدات وجميع من يحتاج لهذه المساعدات سيحصل عليها.
قال الدكتور أيمن السيد سالم ، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العينى ، إن الفيروسات ما هى إلا جسيمات هلامية من عند الله تتطفل على جسد الإنسان أو الحيوان أو النبات لتكملة دورة حياتها.
وأضاف الدكتور أيمن سالم من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " ، المذاع على فضائية " أم بى سى مصر 2 " ، أن الفيروسات لا تستطيع العيش بمفردها، منوها إلى أن بعضها ضار والبعض الآخر مفيد.
قال الفنان ضياء عبد الخالق، إنه لا يهتم بمساحة الدور الذي يقدم له، ولكنه يهتم بتأثير الشخصية فى العمل الفنى، لافتًا إلى أنه لو وجد أن هناك مشاهد يجب ألا يكون فيها وفقًا للسياق الدرامى ينبه المخرج بذلك.
وأضاف ضياء عبد الخالق، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج " هذا الصباح"، أنه لا يحاول تقليد أحد النجوم الكبار فى الزمن القديم ولكنه يعمل على التعلم من كل الممثلين والفنانين فى جيله وما قبله لكى يطور من نفسه.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إعتبارا من 12 مايو سيتم الإنتهاء من فترة العطلة العامة فى روسيا، مشيرا إلى أنه السلطة ستواصل عملها كذلك منظمات الصحة والصيدليات ومراكز تقديم المنتجات الغذائية.
وأضاف "بوتين" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأثنين، أنه فى كل مراحل فيروس كورونا لابد من الحفاظ على مطالب الصحة العامة والالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة.
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، إنه سيتم فتح الفنادق بدءًا من 15 مايو الجاري بنسبة إشغال 25% فقط لتقييم التجرية، واذا ثبتت نجاحها سيتم رفع نسبة التشغيل الى 50%.
وتابع الدكتور خالد العناني، خلال حواره المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كثيرا من التساؤلات تتعلق بالسياحة الخارجية في تلك الفترة، وهذا لعمل الاجراءات اللازمة لاستقبال الوفود في الاجازات الصيفية.
أعلنت الدكتورة إيمان سالم، مدير معهد بحوث تكنولوجيا التغذية، افتتاح خط لإنتاج سلع عيد الفطر في المعهد، مشيرة إلى أن المعهد جهة بحثية تطبيقية، هدفها تقديم غذاء آمن للمواطن المصري.
وقالت الدكتورة إيمان سالم، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، إن هناك عشر وحدات داخل المعهد، متخصصة في مجال التصنيع الغذائي.
قال الفنان ضياء عبدالخالق، إن تجسيده لدور الارهابي توفيق فريج "أبو عبدالله" في مسلسل "الاختيار"، كان بناء على اختيار المخرج بيتر ميمي.
وتابع الفنان ضياء عبدالخالق، في لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان المخرج بيتر ميمي إرسل له صورة الإرهابي توفيق فريج ومقالا طويلا عن الشخصية وجوانبها على تطبيق "واتساب"، وقال له في رسالة من خلال التطبيق "انت هتعمل ده".
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من اليوم وتستمر حتى نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع القادم، وسيكون هناك ارتفاع بمعدل درجتين تقريبًا في درجات الحرارة.
وتابعت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن ستصل درجات الحرارة يوم السبت المقبل الى 38 درجة، وهذا ارتفاع بأكثر من 4 درجات عن المعدلات الطبيعية، وستكون مصاحبة لنشاط من الرياح على بعض المناطق المتفرقة من البلاد.