أخبار التوك شو.. موعد التوصل للقاح كورونا.. توقيت عودة السياحة الخارجية.. بوتين يعلن انتهاء فترة العطلة في روسيا من 12 مايو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، تفاصيل مهمة عن لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال إنه رغم عمر فيروس كورونا القصير والذي يصل إلى 4 أشهر فقط، فقد تم التوصل التركيبة الجينية للفيروس، وطرق انتقاله وانتشاره، ومعرفة آليات الحماية منه.





وقال الدكتور الخولي إن فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حقيقة أنه يضعف ويتلاشى مع الوقت مثل ماحدث مع غيره من الفيروسات الأخرى من نفس سلالته.













قال طارق غيث، أستاذ الحساسية والمناعة، إن التهاون وعدم الالتزام في اتباع التعليمات الهامة للوقاية من كورونا سيكون عواقبه وخيمة، وسيمثل عبئا على الدولة المصرية فيما بعد.





وتابع طارق غيث، خلال مداخلة هاتفية مذاعة على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من الأفضل فرض حظر كامل لمدة أسبوعين حتى يستشعر المواطنون حجم الخطر الذي نواجهه من زيادة عدد المصابين بالفيروس.

















أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه سيتم دفع مبلغ 10 آلاف لكل طفل من عمر 3 سنوات وحتى 16 عاما في إطار المساعدات المالية للعائلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه على الأسر جمع الوثائق لتأكيد ذلك.





وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان إجراءات حكومية لمساعدة المواطنين في ظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس، أنه لابد من اتخاذ تلك الإجراءات بدون أى تعقيدات وجميع من يحتاج لهذه المساعدات سيحصل عليها.

















قال الدكتور أيمن السيد سالم ، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العينى ، إن الفيروسات ما هى إلا جسيمات هلامية من عند الله تتطفل على جسد الإنسان أو الحيوان أو النبات لتكملة دورة حياتها.





وأضاف الدكتور أيمن سالم من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " ، المذاع على فضائية " أم بى سى مصر 2 " ، أن الفيروسات لا تستطيع العيش بمفردها، منوها إلى أن بعضها ضار والبعض الآخر مفيد.













قال الفنان ضياء عبد الخالق، إنه لا يهتم بمساحة الدور الذي يقدم له، ولكنه يهتم بتأثير الشخصية فى العمل الفنى، لافتًا إلى أنه لو وجد أن هناك مشاهد يجب ألا يكون فيها وفقًا للسياق الدرامى ينبه المخرج بذلك.





وأضاف ضياء عبد الخالق، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج " هذا الصباح"، أنه لا يحاول تقليد أحد النجوم الكبار فى الزمن القديم ولكنه يعمل على التعلم من كل الممثلين والفنانين فى جيله وما قبله لكى يطور من نفسه.



