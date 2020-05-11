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حوادث

إصابة شخصين وضبط 7 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنجع حمادي

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:35 م
مشاجرة
مشاجرة
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يوسف رجب

أسفرت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة ساحل نجع حمادى، عن إصابة شخصين بطعنات متفرقة بالجسم.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الساحل، نتج عنها إصابة شخصين بطعنات متفرقة بالجسم.

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انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة بمنطقة الساحل للسيطرة على الموقف وتم خلالها ضبط 7 متهمين وأسلحة بيضاء استخدمها الطرفان خلال المشاجرة.

تبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف على إلقاء قمامة تحمل روائح كريهه فى الشارع، ناتجة عن روث الغنم التى يملكها أحد أطراف المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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