على 100 متر.. إزالة عقار بدون ترخيص من 5 طوابق في بنها

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الإثنين حملة لإزالة مبنى بدون ترخيص مقام على مساحة 100 متر مكون من دور أرضي وخمس طوابق وتم تشييده بالخرسانة.





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وأكد الهجان على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.





ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.





وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية فورا ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مؤكدا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام.





وقال المحافظ إنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر في الأرواح والمعدات.





شارك في الحملة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد وعلي إمام وحمادة وهدان نائبي مجلس مدينة بنها واللواء حمدي أبو شوشة مساعد مدير أمن القليوبية للأفراد والتدريب.