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فن

شاهد .. أحمد العوضي في أحدث ظهور.. وجمهوره: مش عارفين نكرهك

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:51 م
احمد العوضى
احمد العوضى
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد العوضى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له من داخل الجيم اثناء ممارستة للرياضة . 
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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
 
يا عم هشام كفاية بقى مش هنعرف نكرهك ... بس برافو جدا ومبروك المسلسل حقيقي يستاهل نجاح اكتر بكتير 
هتبقي بطوله ف العمل القادم تستاهل كل خير
احلى ارهابى فى الدنيا

يشارك الفنان احمد العوضى فى مسلسل " الاختيار " بطولة الفنان امير كرارة الذى يقدم شخصية الشهيد احمد المنسى , كما يقدم العوضى شخصية الارهابى هشام عشماوى . 



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