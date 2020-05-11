شاهد .. أحمد العوضي في أحدث ظهور.. وجمهوره: مش عارفين نكرهك

نشر الفنان أحمد العوضى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له من داخل الجيم اثناء ممارستة للرياضة .
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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
يا عم هشام كفاية بقى مش هنعرف نكرهك ... بس برافو جدا ومبروك المسلسل حقيقي يستاهل نجاح اكتر بكتير
هتبقي بطوله ف العمل القادم تستاهل كل خير
احلى ارهابى فى الدنيا
يشارك الفنان احمد العوضى فى مسلسل " الاختيار " بطولة الفنان امير كرارة الذى يقدم شخصية الشهيد احمد المنسى , كما يقدم العوضى شخصية الارهابى هشام عشماوى .