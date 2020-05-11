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حوادث

حدث قبل الإفطار.. ضبط مخدرات بـ 18 مليون جنيه.. ووفاة طفلتين فى ظروف غامضة بالدقهلية

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:09 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الماضية، عدة أخبار وتقارير هامة تتعلق بالقضايا والحوادث، ومن أهم الأخبار التى تم نشرها خلال الساعات الماضية..

الداخلية تتواصل مع مواطن قدم شكوى على صفحة الوزارة على فيسبوك
ردت وزارة الداخلية على شكوى لأحد المواطنين والذي أرسلها على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

سقوط عصابة تزوير العملات الوطنية بالقليوبية .. فيديو
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى تزييف وترويج العملات الوطنية.

زرقة بالجسم .. وفاة طفلتين شقيقتين فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية
لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما فى ظروف غامضة بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.

شاهد .. لحظة ضبط حشيش وافيون بـ 18 مليون جنيه داخل أتوبيس بقنا
نجحت الاجهزة الامنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية حال قيامه بنقل وتهريب 2220 طربة لمخدر الحشيش و20 كيلو جراما لمخدر الأفيون.

إصابة شخصين وضبط 7 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنجع حمادي
أسفرت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة ساحل نجع حمادى، عن إصابة شخصين بطعنات متفرقة بالجسم.
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زرقة بالجسم .. وفاة طفلتين شقيقتين فى ظروف غامضة بإحدى قرى الدقهلية

إصابة شخصين وضبط 7 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنجع حمادي

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