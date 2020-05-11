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توك شو

نيشان يسقط في تحدي الحلزونة وأحمد السقا يتفوق بسهولة .. شاهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:30 م
نيشان وأحمد السقا
نيشان وأحمد السقا
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هاني حسين
فشل الإعلامي نيشان، في التغلب على أحمد السقا في تحدي " الحلزونة" في حلقة اليوم من  برنامج " إغلب السقا"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".


وسقط نيشان أثناء التحدي لانه  لم يستطع المقاومة، وتمكن أحمد السقا من التغلب عليه بكل سهولة.


برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.


وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


ويعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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