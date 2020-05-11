المنتدى الإبراهيمي بألمانيا يشارك في "صلاة من أجل الإنسانية"

أعلن البروفيسور يورجن ميكش، رئيس المنتدى الإبراهيمي بألمانيا، مشاركته وتدعيمه للدعوة التي اطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية"، بجعل يوم الخميس القادم ١٤ مايو يوما للتضرع إلى الله بالدعاء والصلاة وفعل الخيرات من أجل أن يرفع الله الوباء عن البشر.





ونشر المنتدى الإبراهيمي على موقعه الرسمي؛ "لا بد أن نتذكر المصابين والمتوفين بهذا الوباء لأن الوضع الراهن يتطلب التضامن والتكاتف بين البشرية جمعاء على اختلاف أديانها واعراقها والوقوف إلى جانب من تأثروا جراء هذا الوباء خاصة الفقراء".





ويعد المنتدى الإبراهيمي اتحادا دينيا يضم بين جنباته شخصيات يهودية وإسلامية ومسيحية وبهائية، تم تأسيسيه عام ٢٠٠١ بهدف دعم ثقافة تقبل الآخر واحتوائه من خلال الحوار والتواصل بين أتباع الأديان المختلفة .





كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد بادرت بإعلان الخميس 14 مايو 2020 يوما للصلاة والدعاء والتقرب إلى الله لرفع الوباء وإنقاذ البشرية، وهي الدعوة التي لاقت قبولا عالميا كبيرا من القيادات الدينية والسياسية وقادة المنظمات الدولية وكبار رجال الأديان في العام، حيث بادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس بإعلان تأييدهما لتلك المبادرة.





كما أعلن عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية الكبرى تأييدهم لنداء العليا للأخوة الإنسانية، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف وغيرهم الكثير.