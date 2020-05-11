العاملون في هذه المهن الأكثر عرضة للإصابة والوفاة بـ كورونا

أظهرت أرقام بيانات رسمية في بريطانيا أن الرجال الذين يعملون في وظائف تتطلب قدرا منخفضا من المهارة يموتون بسبب فيروس كورونا بمعدل أعلى من الذين يعملون بمهن تتطلب قدرا عاليا من المهارة.









وحسب تقرير "سي إن إن"، وجد مكتب الإحصاءات الوطني باستخدام البيانات التي تبحث في وفيات كورونا من السكان ممن هم في سن العمل في إنجلترا وويلز، أن الرجال الذين يعملون في مهن محددة لا تتطلب اكتساب الكثير من المهارات، مثل سائقي الأجرة وسائقي الحافلات والطهاة والمبيعات وبائعي التجزئة رفعوا معدلات وفيات كورونا.









ووجد التحليل، الذي نظر في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسجلة حتى 20 أبريل، أن الرجال والنساء الذين يعملون في الرعاية الاجتماعية، وهي مجموعة تضم كلًا من العاملين في دور الرعاية ومقدمي الرعاية المنزلية، ارتفعت معدلات الوفيات بينهم بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. ومع ذلك ، فإن العاملين في مجال الرعاية الصحية ، مثل الأطباء والممرضات، لم يسجلوا معدلات وفاة مرتفعة.









وقال المكتب إن الإحصاءات تم تعديلها حسب العمر ولكن ليس لعوامل مثل المجموعة العرقية أو مكان الإقامة.









وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا من وباء فيروس كورونا في العالم. لقي أكثر من 32 ألف شخص مصرعهم ، وفقًا للبيانات الحكومية.









وتعرضت الحكومة مرارًا وتكرارًا لانتقادات بسبب فشلها في الوصول إلى الأرقام المطلوبة بالنسبة لعدد الاختبارات، ونقص معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ونقص واضح عندما يتعلق الأمر بالرسائل الموجهة للمجتمع والإفادات.









وقال نيل بيرس، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، لمركز علوم الإعلام أن التحليل أظهر أن فيروس كورونا مرض مهني - يرتبط بطبيعة العمل- إلى حد كبير، حيث أصاب من السكان من هم في سن العمل كغالبية عظمى.









وأشار بيرس إلى أن النتائج لم يتم تعديلها وفقًا للمجموعة العرقية أو مكان الإقامة أو الظروف الموجودة مسبقًا:"ومع ذلك، فإن النتائج مذهلة ، وتؤكد أننا بحاجة إلى النظر إلى ما وراء الرعاية الصحية والاجتماعية، وأن هناك مجموعة واسعة مجموعة من المهن التي قد تكون معرضة لخطر كورونا. العديد منها من نفس المهن التي يتم حثها الآن على العودة إلى العمل، في بعض الحالات دون وجود تدابير سلامة مناسبة واستخدام معدات الوقاية الشخصية.









ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى العودة إلى العمل إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل، قائلا:"نحتاج الآن إلى التأكيد على أن أي شخص لا يمكنه العمل من المنزل، على سبيل المثال أولئك الذين يعملون في البناء أو التصنيع، ينبغي تشجيعهم بنشاط للذهاب إلى العمل".









وانتقدت المجموعات التي تمثل الشركات والعمال في المملكة المتحدة خطط الحكومة لتخفيف قواعد الإغلاق ، وشكت من أن الإعلان يفتقر إلى التفاصيل الحاسمة حول كيفية استعداد الشركات للعودة الآمنة إلى العمل.









وكتب فرانسيس أوجرادي، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال على تويتر،"الكثير من العاملين سيشعرون بالقلق والارتباك بعد الاستماع إلى بوريس جونسون"، مشيرة إلى أن الحكومة لم تنشر إرشادات حول كيفية الحفاظ على سلامة العمال .



