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برلمان

خطاب للحكومة بشأن تجديد الإجازات السنوية للعاملين بالخارج تلقائيا وفتح حساب لسداد الرسوم

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:20 م
المصريين بالخارج
المصريين بالخارج
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فريدة محمد
تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بخطاب لرئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد الإجازات السنوية للمصريين في الخارج تلقائيا وإعفائهم من النزول وفتح حساب لدفع رسوم التجديد.


وأشارت "عجمي"، في خطابها، إلى أن فيروس كورونا المستجد، تسببت في إيقاف حركة الطيران والسفر وكذلك تعثر عودة المصريين في الخارج، الأمر الذي يشكل أزمة بالنسبة إلى المصريين العاملين بالخارج وموظفي الحكومة المصرية العاملين بالخارج من حيث تجديد إجازتهم السنوية واضطرارهم إلى النزول لمصر لتجديد الإجراءات ودفع الرسوم اللازمة.



أكدت أن نزول المصريين بالخارج لإنهاء إجراءات تجديد اجازاتهم السنوية في الخارج، سيكلف الدولة المصرية مبالغ كبيرة لا طائل منها، لاسيما وأن الدولة ستتحمل تكلفة حماية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكم المصريين الذين سينزلون للتجديد، ومن ثم سيشكل خطر في زيادة نسبة الإصابة بالفيروس وفتح الباب أمام فرص زيادة انتقال العدوى.


وتابعت "أن نزول المصريين من الخارج سيشكل خسارة فادحة للاقتصاد المصري لاسيما وأن الحوالات الأجنبية للبنوك المصرية تمثل مصدر رئيسي في دعم الاقتصاد".


واقترحت السماح للمصريين بتجديد إجازتهم السنوية تلقائيا، مع ترحيل رسوم التجديد الى العام القادم، أو فتح حساب بنكي لكل وزارة يخصص لجباية رسوم التجديد الكترونيا، من باب تقديم تسهيلات ومساعدات لإبقاء القائمين بالعمل فى الخارج بقدر الإمكان.

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