محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحمراء .. غدا

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.







