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محافظات

محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحمراء .. غدا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:23 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق الزاوية الحمراء الجديد غدا الثلاثاء، بتكلفة ١١ مليون جنيه.


ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لحل مشكلة الأسواق العشوائية وإتاحة أماكن حضارية للباعة الجائلين وذلك بشارع فاروق بجوار قسم الزاوية الحمراء. 

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يذكر أن محافظة القاهرة ممثلة في الأجهزة التنفيذية بحى منشأة ناصر تمكنت من منع محاولة بعض الباعة إقامة سوق الأحد واتخذت أجهزة الحي الإجراءات القانونية اللازمة حرصًا على الصحة العامة ، ومواجهة انتشار فيروس كورونا.


جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.


في سياق آخر ، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة والتي تبلغ مساحتها حوالي ( ٥٧ ألف متر ) وهى المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول .


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