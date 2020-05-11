بعد فشلها في الإجابة عن السؤال.. علي غزلان يسخر من منة عرفة

سخر علي غزلان من منة عرفة بعد فشلها أثناء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" في الإجابة عن سؤال بالرياضيات، واكتفت بالتعليق قائلة "انا ادبي جدا".









ونشر علي غزلان، صورة لـ منة عرفة في حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر خاصية "ستوري" بـ إنستجرام معلقا "3+5 كام يا منة".









وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.









ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.









ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.