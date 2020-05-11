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منوعات

صاحب جلسة التصوير يستنكر هجوم السوشيال ميديا : أرفض التدخل في حياتي الشخصية

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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احمد شريف

استنكر سيد القاضي صاحب جلسة تصوير زوجته الأولى مع زوجته الثانية التى أثارت ضجة في الساعات الأخيرة عبر السوشيال ميديا، ردود الأفعال التي انهالت على جلسة تصويره الخاصة.



وقال سيد  لـ صدى البلد إنه يرفض تماما التحدث عن حياته الشخصية والتعليق عليها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخص حريته الشخصية ولا يصح تدخل أي شخص فيه.





ورفض القاضي، الهجوم والتعليقات التي تخص جلسة تصويره، لافتا إلى أنه لا يتوجب على أي شخص التحدث عن أموره الشخصية، وأنه يستشعر أن هذا الأمر تجاوز فى حقه وحق أسرته التي تخصه هو فقط.



وأثارت جلسة تصوير تداولها رواد التواصل الاجتماعي لرجل تجمعه مع زوجته الأولى الحامل وأولادها وزوجته الثانية، ضجة هائلة وسط جدل بين نشطاء التواصل الاجتماعي.


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