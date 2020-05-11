تعرف على 4 آيات لم تذكر صراحة في القرآن لفرعون.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله أراد أن يمنح فرصة لفرعون لعله يتذكر ويرجع فأرسل له تسع آيات، خمسُ منهن ذكرن صراحة وعلى سرد في قوله - تعالى-: « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا»، ( سورة الإسراء: الآية 101).
وأضاف« جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن العلماء اختلفوا في الأربعة الباقية على 17 قول في التفاسير، فقيل هي: « الثعبان، واليد البيضاء، وإيمان سحرة فرعون بالله، واستجابة دعاء موسى في كل مرة»، موضحاَ أن هذه 9 آيات بينات من تأتيد الله لرسوله موسى- عليه السلام-.