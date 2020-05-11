تعرف على 4 آيات لم تذكر صراحة في القرآن لفرعون.. فيديو

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا»، ( سورة الإسراء: الآية 101).

قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله أراد أن يمنح فرصة لفرعون لعله يتذكر ويرجع فأرسل له تسع آيات، خمسُ منهن ذكرن صراحة وعلى سرد في قوله - تعالى-: