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ديني

تعرف على 4 آيات لم تذكر صراحة في القرآن لفرعون.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:33 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله أراد أن يمنح فرصة لفرعون لعله يتذكر ويرجع فأرسل له تسع آيات، خمسُ منهن ذكرن صراحة وعلى سرد في قوله - تعالى-: « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا»، ( سورة الإسراء: الآية 101).

وأضاف« جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن العلماء اختلفوا في الأربعة الباقية على 17 قول في التفاسير، فقيل هي: « الثعبان، واليد البيضاء، وإيمان سحرة فرعون بالله، واستجابة دعاء موسى في كل مرة»، موضحاَ أن هذه 9 آيات بينات من تأتيد الله لرسوله موسى- عليه السلام-.


ونبه الدكتور على جمعة، خلال تصريح سابق له بحلقة الأمس أن فرعون عندما رأى معجزة سيدنا موسى أمام عينيه حدث نفسه بأن يأتي بالسحرة ليتفوقوا عليه، لأنه ظن أن موسى- عليه السلام- ساحر، وأنه توقف علمه بالسحر عندما انشغل بالسياسة.

وأفاد « جمعة» أنه يقال بأن سحرة فرعون كان يبلغون ٣٠ ألف أو يزيدون ويقال أنهم ٧٠٠ ألف بالطلبة والأساتذة، وأتوا من الفارما ببورسعيد لأنها عاصمة السحر، كما أن عاصمة القرآن في مصر طنطا، وحدثت المناظرة الثانية في الإسكندرية. 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن فرعون قام بتجميع ٣٠ ألف ساحر لمواجهة سيدنا موسي- عليه السلام-، وقال لهم: « قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى»، ( سورة طه: الآية 59)، مؤكدًا أن الآيات التي أتي بها موسي لم تكن بسيطة على فرعون، فكان هذا رده فعله.


ولفت إلى أن سيدنا موسى –عليه السلام- توجه لفرعون لدعوته إلى الله وتنجية بني إسرائيل، ومن هنا دخل في المرحلة الثانية وهي إقامة البرهان والدليل على صدقه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لافتًا: أن فرعون كان يعلم أن ما حدث حقيقة ومعجزة، ولكن اتهم موسى بالسحر، مما أثار دهشته وتعجبه؛ لأنه ليس بساحر ولم يتعلم السحر.


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