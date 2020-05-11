استئناف منافسات الدوري الدنماركي نهاية شهر مايو





ونشر الاتحاد الدنماركي بيانًا أكد فيه حصوله على كافة الموافقات سواء من الجهات الحكومية أو الصحية، من أجل عودة منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.









وأشار الاتحاد الدنماركي الى أنه تقرر عودة منافسات الدوري يوم 28 مايو، بدون جمهور.









يذكر أن فريق ميتييلاند كان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة ، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه كوبنهاجن صاحب المركز الثاني.







