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رياضة

استئناف منافسات الدوري الدنماركي نهاية شهر مايو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم منذ قليل، عن عودة منافسات الدوري المحلي للعبة، في الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.


ونشر الاتحاد الدنماركي بيانًا أكد فيه حصوله على كافة الموافقات سواء من الجهات الحكومية أو الصحية، من أجل عودة منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.


وأشار الاتحاد الدنماركي الى أنه تقرر عودة منافسات الدوري يوم 28 مايو، بدون جمهور.


يذكر أن فريق ميتييلاند كان متصدرًا لجدول ترتيب  الدوري برصيد 62 نقطة ، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه كوبنهاجن صاحب المركز الثاني.


يذكر أن الحكومة البريطانية وفي وثيقة رسمية وافقت اليوم على عودة منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن تم إيقافه منذ شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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