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أخبار العالم

6 وفيات و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:21 م
إسرائيل تسجل 6 وفيات
إسرائيل تسجل 6 وفيات و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل 16506 حالات.

وتدرس وزارة المالية الإسرائيلية إمكانية إعادة فتح المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء البلاد قبل 20 مايو الجاري، بسبب الوضع الاقتصادي الذي انخفض بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

وفي سياق مختلف، أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، موقفها الرافض للخطط الإسرائيلية بضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن بريطانيا لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف أن هذا الضم قد يجعل حل الدولتين أصعب للتحقق.

وتابع أن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
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