بدون أبو هشيمة .. ياسمين صبري تثير الجدل في أول ظهور.. والجمهور: للشياكة عنوان
الإثنين 11/مايو/2020 - 09:51 م
نشرت الفنانة ياسمين صبرى
عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة.
تألقت ياسمين صبرى
فى الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة خطفت بها الأنظار، وظهرت بملابس بـ بليزر أسود مكشوف الأكتاف وبه بعض الزاراير باللون الدهبى التى اتسمت بالأناقة والشياكة، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.
خطفت ياسمين صبرى
الأنظار بمكياجها الملفت والجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
اعتمدت ياسمين صبري
على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدل على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.