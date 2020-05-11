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محافظات

محافظ الفيوم: تكثيف أعمال التوعية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:02 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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قسم المحافظات
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أهمية التأثير المجتمعي لكافة القيادات الشعبية فى توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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ولفت "الأنصاري" خلال لقاءه بأعضاء مجلس النواب، لبحث الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الى ضرورة تكثيف أعمال التوعية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك بالإجراءات الوقائية خصوصًا بالمناطق والقرى التى شهدت ظهور حالات إيجابية للإصابة بالفيروس. 

وعقب الاجتماع، سلم المحافظ أعضاء مجلس النواب حصرًا بالمناطق التى تم عزلها من خلال كردون أمنى لمدة 14 يومًا بعد ظهور حالات مصابة بها، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأهالي ومنع انتشار المرض أو حدوث إصابات أخرى، مشيرًا الى ضرورة أن يقوم النواب بدورهم الشعبي فى توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

محافظ الفيوم: تكثيف أعمال التوعية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان
محافظ الفيوم: تكثيف أعمال التوعية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان
محافظ الفيوم: تكثيف أعمال التوعية خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان
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