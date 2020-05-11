AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة النجم العالمي جيري ستيلر بطل "ساينفلد"

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:57 م
جيرى ستيلر
جيرى ستيلر
Advertisements
أحمد إبراهيم
توفي النجم العالمى جيري ستيلر الذى قدم أروع أدواره الكوميدية فى شخصية والد جورج كوستانزا في مسلسل "ساينفلد" التلفزيوني.
 

نشر نجله الممثل بن تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : "يحزنني أن أخبركم أن والدي قد رحل، وكانت وفاته طبيعية". 


اقرأ أيضا 


ووصف بن فى تعليقه والده بأنه الأب العظيم  والذى يفخر به وبأعماله التى تركها كارث له ولجمهوره. 


وولد ستيلر في نيويورك عام 1927، وقضى عدة سنوات في فرقة كوميدية مع زوجته آن ميرا التي رحلت عام 2015 ومن بين أدواره الأخرى دور "آرثر سبونر" في مسلسل "ملك الملكات".


وظهر ستيلر مع ابنه بن في أكثر من فيلم كوميدي"زولاندر" و "زولاندر 2" و "هارت بريك كيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلقة 1 مسلسل لعبة النسيان .. مقتل زوج دينا الشربيني وعشيقها ومحاولة انتحار

دينا الشربيني تتصدر تويتر بـ مسلسل لعبة النسيان

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 2.. أحمد داود هو عشيق دينا الشربيني

الحلقة 2 في مسلسلات رمضان.. بدء جلسات العلاج النفسي لـ دينا الشربيني في لعبة النسيان.. خطف مي عمر في الفتوة.. إغماء مؤمن نور في القمر آخر الدنيا

مسلسل لعبة النسيان .. دينا الشربيني بين أوهام وقتيل

دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر بعد الحلقة الخامسة من لعبة النسيان

ترشيحاتنا

مسلسل البرنس الحلقة 18 .. ابنة محمد رمضان تبكي الجمهور بعد إلقائها في الشارع

حمادة هلال يوجه رسالة لـ منة عرفة بعد وقوعها ضحية لـ رامز جلال

بعد السعودية.. الإمارات تكشف موقفها من زيادة ضريبة القيمة المضافة

المهاجم المطلوب في الأهلي بقوة يتعرض لعقوبات قاسية .. ما القصة؟

بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد أزمة كورونا

دعاء قبل الإفطار للزوج .. 10 أدعية ربانية تطيل في عمره وتزيد رزقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

بـ عدسات زرقاء.. شاهد هنا شيحة في أحدث ظهور

بدون أبو هشيمة .. ياسمين صبري تثير الجدل في أول ظهور.. والجمهور: للشياكة عنوان