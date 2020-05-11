وفاة النجم العالمي جيري ستيلر بطل "ساينفلد"

توفي النجم العالمى جيري ستيلر الذى قدم أروع أدواره الكوميدية فى شخصية والد جورج كوستانزا في مسلسل "ساينفلد" التلفزيوني.





نشر نجله الممثل بن تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : "يحزنني أن أخبركم أن والدي قد رحل، وكانت وفاته طبيعية".









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ووصف بن فى تعليقه والده بأنه الأب العظيم والذى يفخر به وبأعماله التى تركها كارث له ولجمهوره.









وولد ستيلر في نيويورك عام 1927، وقضى عدة سنوات في فرقة كوميدية مع زوجته آن ميرا التي رحلت عام 2015 ومن بين أدواره الأخرى دور "آرثر سبونر" في مسلسل "ملك الملكات".







