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ديني

مستشار الفاتيكان يكشف عن المبادرة المحتملة بعد يوم الصلاة من أجل الإنسانية

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:11 م
اللجنة العليا للأخوة
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية
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محمد شحتة
علق مستشار بابا الفاتيكان، يؤانس لحظي، عن تفاصيل المشاركة في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية والتي أطلقتها لجنة الأخوة الإنسانية.

وقال مستشار بابا الفاتيكان، إن اللجنة خصصت يوم 14 مايو للصلاة من أجل الإنسانية، منوها إن أي إنسان في العالم يستطيع أن يعلن عن مشاركته في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية بأن يكتب دعاؤه عن صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ويصلي ويدعو في بيته.


وأضاف يؤانس لحظي، أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، حتى الآن لم تفكر بأي مبادرة بعد مبادرة يوم 14 مايو والتي أطلقتها للصلاة من أجل الإنسانية، منوها أنه في حالة رفع الوباء في هذا اليوم ستكون هناك مبادرة لشكر الله.

وتابع: أتمنى أن نصل إلى يوم 14 مايو ويكون قد رفع الله الوباء عنا.

إطلاق الموقع الرسمي للمبادرة
أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إطلاق الموقع الرسمي للجنة الأخوة الإنسانية والخاص بمبادرتها لتخصيص يوم 14 مايو للصلاة والدعاء من أجل رفع الوباء.

أوضحت اللجنة، في مؤتمرها الذي يعقد الآن على موقع زووم،أن الموقع سيكون بمثابة نقطة الالتقاء والتواصل بين جميع المشاركين في هذه المبادرة، راصدا لكل ما سيحدث قبل هذا اليوم وخلاله وبعده، ومسلطا الضوء على ما يتبعه من إجراءات وقرارات.

وأكد المشاركون في المؤتمر المنعقد الكترونيا عن بعد، أننا بحاجة إلى هذه المباردة في كل الأوقات، فنحن بحاجة دائما إلى التوجه إلى الله في كل الأوقات وخاصة عند البلاء فالبشرية الآن كلها وباء، وكل الأديان أمرت أتباعها بالتوجه بالدعاء إلى الله.

وأوضحوا، أن هذه الدعوة هى دعوة الدين والعلم فهما مجتمعان ولا يتفرقان، فالصلاة لا تغني أبدا عن العلم أو البحث العلمي.

وذكروا أن هذه الأزمة ستغير العالم إلى الأفضل ونظن أن المبادرة في طريقها للنجاح بعد دعم الكثير من قادة العالم.
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