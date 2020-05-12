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برلمان

محلية البرلمان تبحث تنظيم ساحات الانتظار والمواقف العشوائية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:01 ص
المواقف العشوائية
المواقف العشوائية
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أحمد أيمن
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش أزمة المواقف العشوائية والغير مرخصة، بجانب تنظيم ساحات الانتظار، خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء فترة توقف عمل بعض اللجان، ومن ضمنها لجنة الإدارة المحلية، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة في ظل توجه الدولة لتنظيم مهنة السايس.

وأوضح النويشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تعمل على حصر جميع المواقف العشوائية الغير مرخصة على مستوى محافظات ومدن الجمهورية، لكن هناك صعوبة لذلك سيأخذ الحصر وقت لحين الانتهاء منه، معربا عن ثقته في حسم هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالي والأخير من البرلمان، نظرا لأهمية هذا الملف الشائك.

وتابع النائب أن اللجنة ستقعد اجتماعاتها خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي بحضور مسئولي المحليات والمحافظين، فضلا عن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجميع المعنيين بملف ساحات الانتظار والمواقف، حيث ستكون الاجتماعات بمثابة حوار مجتمعي بهدف الوصول إلى قانون متوافق يرضي جميع الأطراف.
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