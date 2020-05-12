موعد أذان الفجر في مصر اليوم الثلاثاء 19 رمضان

موعد اذان الفجر في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو الموافق 19 رمضان.
يؤذن لصلاة الفجر
اليوم الثلاثاء في الساعة 3:25، بينما تكون مواقيت الصلاة، على النحو الآتي: السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07.
وتكون مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة.
12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك
ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، ويعد حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب من مكفرات الذنوب، وهناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ».
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».