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رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف حقيقة إصابة 7 عائلات بالفيوم ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:15 م
رئيس اللجنة العلمية
رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، أن ارتفاع معدلات الإصابة العائلية أمر محزن، ويكفي أن لدينا 7 عائلات كاملة مصابة من محافظة الفيوم فقط.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، أن أفضل الحلول الآن المطروحة للشعب هي الوقاية بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه يجب على المواطنين بمجرد الشعور بأعراض المرض التوجه للأطباء والمستشفيات للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

ونصح الدكتور حسام حسني أنه يجب على أي مواطن إذا اشتبه بالأعراض قبل اللجوء للمستشفيات، أن يعزل نفسه منزليًا بعيدًا عن أفراد أسرته قبل وصول الأطقم الطبية له.

وقال رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، أنه حتى نحكم على معدل التراجع علميًا، لابد أن نراقب لمدة خمسة أيام على الأقل حتى نحدد ماهية المنحنى ومعدلات التراجع.
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