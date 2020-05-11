تعرف على السبب وراء اختلاف صوت السيارة أثناء رجوعها إلى الخلف



جميع سائقي السيارات معتادين علي صوت المحرك عندما تسير في الشارع لكن السيارة تصدر صوتا يعتبر غريبا علي السائقين فصوت السيارة يختلف تماما عند رجوعها الي الخلف و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع وراء هذا الصوت الغريب.











السر في ذلك هو اختلاف أنواع التروس المخصصة لسير السيارة إلى الأمام والمخصصة لرجوع السيارة إلى الخلف فالسيارة أثناء سيرها إلى الأمام تستخدم تروسا حلزونية وهذه التروس تقوم بتوزيع الطاقة في أكثر من جهة مما يجعل الصوت معتادًا و تقليديًا.





أما عند رجوعك بالسيارة إلى الخلف فيستخدم الفتيس تروس اخري تختلف في شكلها الهندسي عن التروس الحلزونية ولا تتحمل ما تتحمله التروس الأخرى لذلك تصدر هذا الصوت الغريب.





و بالطبع يوجد سبب ما وراء اختلاف التروس التي تسير بالسيارة الي الامام و التي ترجع بها إلى الخلف فالسر في اختلافها هو عدم تداخل الحركة بين الأمام والخلف في التنقل بين الترسين يضمن أن كل ترس يعمل على حدة.