حبس شخص لحيازته 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قررت نيابة الجمالية، حبس شخص ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة وا لاتجار فى الالعاب النارية المحظور تداولها قبل ترويحها فى عيد الفطر.





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وأمرت النيابة بالتحرى عن نشاط المتهم، والتحفظ على المضبوطات.





وكان قد ألقى رجال الأمن القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية المحظور تداولها وبحوزته 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية، قبل ترويجهم فى عيد الفطر المبارك.









وبتفتيش المخزن عثر بداخله على (عدد 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف "قطعة ألعاب نارية" مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).



