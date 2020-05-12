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حوادث

حبس شخص لحيازته 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:04 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الجمالية، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة والاتجار فى الالعاب النارية المحظور تداولها قبل ترويحها فى عيد الفطر.


وأمرت النيابة بالتحرى عن نشاط المتهم، والتحفظ على المضبوطات.

وكان قد ألقى رجال الأمن القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية المحظور تداولها وبحوزته 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية، قبل ترويجهم فى عيد الفطر المبارك.


وكان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية قد تمكنوا عقب معلومات وتحريات مُسبقة من ضبط (تاجر - مقيم بدائرة القسم) وذلك حال تواجده داخل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على (عدد 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف "قطعة ألعاب نارية" مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من (شخصين محددين "جارى ضبطهما") ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط مليوني و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها داخل مخزن بالجمالية

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