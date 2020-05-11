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أحمد موسى يعلن بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:09 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أبحاثا قدمتها 10 دولة في العالم للحث عن علاج فيروس كورونا؛ موضحا ان مصر رقم 9 من الدول العشر الكبار التي تسعى الوصول لعلاج كورونا. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مصر تمثل القارة الافريقية؛ بتقديم 27 بحثا في مجال ايجاد مصر لفيروس كورنا، منوها ان مصر متفوقة على اسرائيل وتركيا في هذا الصدد.

وأشار موسى، أن المعامل والعلماء المصريين يسعون منذ اللحظة الأولي للوصول الي مصر لعلاج كورونا؛ لافتا ان مصر تعمل ايضا على التجارب السريرية في جامعات عين شمس وطنطا.


واكد موسى، ان العلماء تجري ابحاث عن كورونا المستجد؛ وهل ظهر قبل ذلك في مصر أم لا؛ قائلا: « مصر تتعامل مع دول العالم الكبار في البحث عن فيروس كورونا، سواء التجارب السريرية أو العلاج بالبلازما وغيرها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

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