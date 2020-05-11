«المصريين الأحرار»: وجود توكل كرمان بـ"فيسبوك" يثير الشكوك في اتجاهات الشركة









وأضاف «خليل»، أنه يبدو اختراق التنظيمات الإرهابية للمنصات من خلال معاونيهم أو اتباعهم لتحقيق أهداف بعينها، أمر يستوجب التدخل السريع ومطالبات دولية برفض ذاك المجلس الذي طالما بينه عميلة للإرهاب بات جمعه مثيرًا للتحفظ والشكوك؛ ولاسيما بإن حروب الدول باتت لعبة معلومات قبل طلقات السلاح، واستغلال جماعات الشر للإنترنت في أسوأ صورة.

استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرار شركة «فيسبوك» بتعيين ما أسموه -مجلس الحكماء- لمراقبة مضمون المحتوى والنشرات وحذف ما يريدون من فيسبوك و إنستجرام، ولعل المثير للتعجب والتحفظ اختيار اليمنية حاملة الجنسية التركية توكل كرمان التي تتبنى أفكارا عدائية وتستهدف إثارة الفوضي والخراب في بلدان عربية، فضلًا عن دعمها المعلن لجماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها.وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان رسمي، إن إسناد مسؤولية الرقابة على منصات إلكترونية ومنح صلاحيات لتلك الفتاة يُعد مساهمة صريحة في رعاية الإرهاب والتجسس لصالح دول الخراب "تركيا وقطر" رعاة الإرهاب والذين تبنوا تلك الفتاة ودعموها ومنحوها جنسيات ودشّنوا لها قنوات لتصبح ذراعًا جديد لتحقيق الأغراض الدنيئة وزعزعة استقرار دول الشرق الأوسط.وأوضح أن حاملة الجنسية التركية يبدو أنه جرى تجهيزها وإعدادها لتحأغراض إرهابية بعينها بدءا من جودها في حزب الإصلاح اليمني والداعم للإرهاب، وتعضيد من قيادات دولية مساندة لجماعات الشر على سبيل المثال هيلاري كلينتون التي منحت كرمان جائزة المرأة الشجاعة ، ودعم يا جلند رئيس لجنة ترشيحات نوبل ورئيس وزراء النرويج السابق المعروف بدعمه لتلك الجماعات لتحصل جاسوسة الإخوان على الجائزة.وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن وجود متطرفة ومخربة في مسؤولية بشركة كبرى مثل فيسبوك امرا غير منطقي ويثير الشكوك في اتجاهات الشركة واعتبارها عين ورقيب لتحقيق أغراض دنيئة لصالح تلك التيارات الإرهابية؛ وشدد على ضرورة تضافر الجهود العربية كافة ومطالب جماعية بإلغاء شركة فيسبوك قرار تكليف فتاة الإرهاب بين أعضائها.