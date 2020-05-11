شاهد.. تعليق سائق شاحنة الوقود منقذ سكان العاشر من رمضان

قال طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود التى اندلعت فيها النيران، إن محافظ الشرقية كرمه اليوم ومنحه شهادة تكريم ووعده بالحصول على شقة بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على موقف الدولة معه أدخل الفرحة على أسرته وكافة جيرانه.

وأضاف " سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى غاية السعادة تجاه تكريم الدولة له، وتابع: "البيت عندى كله مبسوط وفرحان".





من جانبها قالت زوجة السائق، إن الجميع يأتى إلى منزلهم لتهنئتهم على تكريم الدولة لهم، وتابعت: "أنا مبسوطة وفرحانة جدًا من اللى عمله زوجى".





وكرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحاج طلعت سالم حسين، سائق شاحنة الوقود المشتعلة ومنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة، وذلك أثناء تفريغها لحمولة مواد بترولية داخل محطة وقود بالقرب من المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان.





وقام المحافظ بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية ووحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، تقديرا وتكريما لدوره البطولي بالسير بالسيارة المشتعلة بعيدا عن التجمع السكني ومحاولة إخماد النيران لحماية أرواح المواطنين والمارة.





وأشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام بها المواطن المصري الأصيل وإقدامه وشجاعته في السير بالسيارة بعيدًا عن التجمع السكني للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم الإضرار بهم، مؤكدا أن ما قام به السائق ليس غريبا على أبناء محافظة الشرقية فمحافظتنا تزخر برجال حقيقيين تظهر معادنهم الأصيلة وقت الشدائد والكوارث.





وقدم السائق الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لتكريمه له اليوم بمكتبه باعتباره نموذجا يدعو للفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن ما فعله واجب وطني للحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء.





كانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق شاحنة وقود بالقرب من محطة لتمويل المركبات بالمجاورة 46 بمدينه العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنيه للسيطرة علي النيران المشتعلة بالسيارة وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.