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أخصائي أمراض معدية يصدم الجميع بشأن انحسار وباء كورونا ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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عادل نصار

حدد الدكتور سمير عنتر، أخصائي الحميات والأمراض المعدية، عدة شروط لانحسار وباء فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال "عنتر"، في تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم" مساء اليوم، الإثنين، إنه من الصعب تحديد متى ينحسر المرض، مضيفا أن أي وباء عموما له بدايات وقمة في الانتشار ثم ينتهي، وقد لا تكون مدته سنوات ولكن قد تكون شهورا وهذا ما حدث في وبائيات سابقة.


وأضاف أخصائي الحميات والأمراض المعدية، أنه ليس هناك أي مؤشرات لانحسار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وعلى العكس لأن الحالات في العالم تتزايد وتنشر بشكل يومي في أماكن كثيرة في العالم بشكل مؤلم.


وأكد الطبيب، أن دولة الصين هى أقل دول العالم من حيث عدد الإصابات حاليا، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تتحمل حظرا كاملا لمدة شهر أو شهرين وعليها فك الحظر لفترة لكي تعود عجلة الاقتصاد للدوران.


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