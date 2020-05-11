بالكمامات والقفازات.. شريعة الأزهر تؤدي جميع امتحانات نهاية العام تحريريا

أعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن بدء تلقيها اقتراحات ورغبات طلاب الفرق النهائية لشعبتي الشريعة والقانون باللغة العربية والإنجليزية وشعبة الشريعة الإسلامية بشأن جدول الامتحانات وكيفية توزيع وترتيب المواد على أيام الامتحانات.





وأوضحت الكلية، أن هذا القرار يأتي تمهيدا لأعمال امتحانات نهاية العام والتي ستؤدى تحريريا.





وشددت على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات خلال أيام الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الجميع مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتفوق.





وأعلنت أنه من المقرر أن تتلقى الاقتراحات من الطلاب تمهيدا لإعلان جدول امتحانات نهاية العام، وهذا يعني أن الكلية لن تجري أى امتحانات لأي مقررات بالكلية الكترونيا.







